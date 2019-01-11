Тихонов считает, что Логинов доказал всем свою правоту, победив в спринте на этапе КМ в Оберхофе

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Тихонов считает, что Логинов доказал всем свою правоту, победив в спринте на этапе КМ в Оберхофе
  • ©Matthias Balk
  • globallookpress.com

«Александр справился со всей этой вознёй, тот допинг был насильным, его вины в нём нет. Я ему всегда говорил, чтобы он не опускал руки, не уходил в себя, что я и не такие беды пережил. Призывал его вернуться, трудиться и доказать всем свою правоту, что он и сделал», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке. Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал это позором.

Ранее Себастьян Самуэльссон высказал мнение, что Логинову стоило бы извиниться «перед всей биатлонной семьёй».

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