Тихонов считает, что Логинов доказал всем свою правоту, победив в спринте на этапе КМ в Оберхофе
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«Александр справился со всей этой вознёй, тот допинг был насильным, его вины в нём нет. Я ему всегда говорил, чтобы он не опускал руки, не уходил в себя, что я и не такие беды пережил. Призывал его вернуться, трудиться и доказать всем свою правоту, что он и сделал», — приводит слова Тихонова ТАСС.
Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке. Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал это позором.
Ранее Себастьян Самуэльссон высказал мнение, что Логинову стоило бы извиниться «перед всей биатлонной семьёй».