Драчёв заявил, что Логинов идеально провёл спринтерскую гонку на этапе КМ в Оберхофе
- РИА Новости
«Мы очень рады, что этот год у Саши начался с победы. Надеемся, что это будет продолжаться и дальше. Сегодня он показал самый качественный биатлон, идеально прошёл спринт, была идеальная быстрая стрельба лёжа и стоя. Конечно, он по ходу шёл в ноги с Йоханессом Бё. Логинов доказал, что можно выигрывать даже у таких лидеров. Сейчас он переходит в плотную конкуренцию с ним», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».
Для Логинова это первая в карьере победа на этапах Кубка мира в личных гонках. Он также принёс сборной России первую за 10 месяцев победу на этапах Кубка мира.
Ранее Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе.