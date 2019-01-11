Драчёв заявил, что Логинов идеально провёл спринтерскую гонку на этапе КМ в Оберхофе

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Драчёв заявил, что Логинов идеально провёл спринтерскую гонку на этапе КМ в Оберхофе
  • РИА Новости

«Мы очень рады, что этот год у Саши начался с победы. Надеемся, что это будет продолжаться и дальше. Сегодня он показал самый качественный биатлон, идеально прошёл спринт, была идеальная быстрая стрельба лёжа и стоя. Конечно, он по ходу шёл в ноги с Йоханессом Бё. Логинов доказал, что можно выигрывать даже у таких лидеров. Сейчас он переходит в плотную конкуренцию с ним», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

Для Логинова это первая в карьере победа на этапах Кубка мира в личных гонках. Он также принёс сборной России первую за 10 месяцев победу на этапах Кубка мира.

Ранее Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе.

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