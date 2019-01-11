Тарьей Бё: мы ожидаем, что Логинов чист и конкурирует с нами на равных условиях

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

«Мы стараемся следовать правилам. Мы отмечаем, когда спортсменов ловят на допинге. Логинов вернулся после двух лет дисквалификации. Мы ожидаем, что он чист и конкурирует с нами на равных условиях», — приводит слова Бё-старшего TV2.

Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке. Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал это позором.

Ранее Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе.