Тарьей Бё: мы ожидаем, что Логинов чист и конкурирует с нами на равных условиях
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«Мы стараемся следовать правилам. Мы отмечаем, когда спортсменов ловят на допинге. Логинов вернулся после двух лет дисквалификации. Мы ожидаем, что он чист и конкурирует с нами на равных условиях», — приводит слова Бё-старшего TV2.
Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке. Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал это позором.
Ранее Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе.