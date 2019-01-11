Ласицкене ответила на вопрос о смене гражданства

Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала, будет ли она менять спортивное гражданство, если Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) не восстановят в правах.

«Нет, менять гражданство не буду. Там всё разрешится, мы к этому готовы», — цитирует прославленную российскую спортсменку News.ru.

Ранее Мария Ласицкене и Сергей Шубенков были признаны лучшими легкоатлетами 2018 года по версии ВФЛА.



