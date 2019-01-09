Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ

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Полузащитник Аяз Гулиев прибыл в расположение московского «Спартака» на предсезонных сборах в ОАЭ.
Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ
  • Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Настроение отличное, рад, что вернулся. О задачах пока не думал, только прилетел. Начнём тренировки, а там посмотрим. Прилетел из Турции в Москву и оттуда уже в ОАЭ. Сегодня начнём тренироваться», — цитирует игрока Sport24.

Последним клубом воспитанника красно-белых был «Ростов». В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи. 

До этого появилась информация, что футболист уже согласовал личный контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» взял 26 футболистов на первый сбор в ОАЭ.

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