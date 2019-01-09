Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ
- Alexander Kulebyakin
- globallookpress.com
«Настроение отличное, рад, что вернулся. О задачах пока не думал, только прилетел. Начнём тренировки, а там посмотрим. Прилетел из Турции в Москву и оттуда уже в ОАЭ. Сегодня начнём тренироваться», — цитирует игрока Sport24.
Последним клубом воспитанника красно-белых был «Ростов». В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
До этого появилась информация, что футболист уже согласовал личный контракт с московским клубом.
Ранее сообщалось, что «Спартак» взял 26 футболистов на первый сбор в ОАЭ.