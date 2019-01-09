Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ

Полузащитник Аяз Гулиев прибыл в расположение московского «Спартака» на предсезонных сборах в ОАЭ.

«Настроение отличное, рад, что вернулся. О задачах пока не думал, только прилетел. Начнём тренировки, а там посмотрим. Прилетел из Турции в Москву и оттуда уже в ОАЭ. Сегодня начнём тренироваться», — цитирует игрока Sport24.

Последним клубом воспитанника красно-белых был «Ростов». В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

До этого появилась информация, что футболист уже согласовал личный контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» взял 26 футболистов на первый сбор в ОАЭ.