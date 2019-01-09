«Спартак» взял 26 футболистов на первый сбор в ОАЭ

Московский «Спартак» вылетел на сбор в Объединённые Арабские Эмираты.

Олег Кононов взял на сбор 26 игроков.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов.

Защитники: Айртон Лукас, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

Травмированные Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго также отправились с командой и продолжат реабилитацию в Дубае.

Ранее сообщалось, что Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Марко Петкович покинули московский «Спартак».