«Спартак» взял 26 футболистов на первый сбор в ОАЭ
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Олег Кононов взял на сбор 26 игроков.
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов.
Защитники: Айртон Лукас, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.
Травмированные Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго также отправились с командой и продолжат реабилитацию в Дубае.
Ранее сообщалось, что Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Марко Петкович покинули московский «Спартак».