Трабукки рассказал о будущем Ерёменко после ухода из «Спартака»
- Reuters
«Сейчас преждевременно говорить о том, кто им интересуется. Ещё более месяца до закрытия трансферного окна в России. Время покажет», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс».
Как отметил агент, Ерёменко не жалеет, что принял предложение «Спартака» вместо ЦСКА, за который выступал до своей дисквалификации.
«Предложение «Спартака» оказалось значительно интереснее «армейского», и Роман после двух лет без работы не мог не принять во внимание финансовую сторону вопроса», — добавил агент.
8 января стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко.
Ранее Трабукки назвал странной ситуацию с расторжением контракта между Ерёменко и «Спартаком».