Трабукки рассказал о будущем Ерёменко после ухода из «Спартака»

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Агент Марко Трабукки, представляющий интересы финского полузащитника Романа Ерёменко, высказал мнение о будущем своего клиента после расторжения контракта с московским «Спартаком».
Трабукки рассказал о будущем Ерёменко после ухода из «Спартака»
  • Reuters

«Сейчас преждевременно говорить о том, кто им интересуется. Ещё более месяца до закрытия трансферного окна в России. Время покажет», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс».

Как отметил агент, Ерёменко не жалеет, что принял предложение «Спартака» вместо ЦСКА, за который выступал до своей дисквалификации.

«Предложение «Спартака» оказалось значительно интереснее «армейского», и Роман после двух лет без работы не мог не принять во внимание финансовую сторону вопроса», — добавил агент.

8 января стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко.

Ранее Трабукки назвал странной ситуацию с расторжением контракта между Ерёменко и «Спартаком».

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