Кононов заявил, что Ананидзе и Тимофеев перейдут в другие клубы на правах аренды

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил, что полузащитники Джано Ананидзе и Артём Тимофеев перейдут в другие клубы на правах аренды.

«Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. Сезон-2013/14 он провёл в аренде в «Ростове». Тимофеев является воспитанником красно-белых и выступает в основной команде с 2013 года.

Ранее стало известно об уходе Ивелина Попова, Романа Ерёменко и Марко Петковича из «Спартака».