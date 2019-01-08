Кононов заявил, что Ананидзе и Тимофеев перейдут в другие клубы на правах аренды
- РИА Новости
«Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.
Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. Сезон-2013/14 он провёл в аренде в «Ростове». Тимофеев является воспитанником красно-белых и выступает в основной команде с 2013 года.
Ранее стало известно об уходе Ивелина Попова, Романа Ерёменко и Марко Петковича из «Спартака».