Кононов объявил об уходе Петковича из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил о расторжении контракта с сербским защитником Марко Петковичем по обоюдному соглашению сторон.

«По тем же причинам, что и у Романа Ерёменко, «Спартак» расстаётся с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внёсшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время эти футболисты получали не так много игровой практики, как им хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ними, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах, чего им и желаю», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Петкович перешёл в «Спартак» в 2017 году из сербского клуба «Црвена Звезда». В его активе лишь 16 матчей за московский клуб, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно об уходе Попова и Ерёменко из «Спартака».