Кастерова пояснила страх Дадонова, что дети вырастут американцами
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«Мы знакомы и общаемся с его супругой, знаю детишек. Они ходят в детский сад, где все говорят по-английски, в таком возрасте закладываются основы общения в социуме. Конечно, это становится частью их жизни и влияет на взгляды, образ жизни», — приводит слова Анны Кастеровой «Спорт-Экспресс».
По мнению бывшей телеведущей родители должны передавать своим детям любовь к исторической родине даже заграницей и помнить о своих корнях.
Ранее супруга нападающего рассказала, где хочет вырастить своего сына — в России или в Америке.