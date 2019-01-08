Кастерова пояснила страх Дадонова, что дети вырастут американцами

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Супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина прокомментировала опасения хоккеиста Евгения Дадонова, что его дети через несколько лет станут американцами.
Кастерова пояснила страх Дадонова, что дети вырастут американцами
  • © Vincent Ethier
  • globallookpress.com

«Мы знакомы и общаемся с его супругой, знаю детишек. Они ходят в детский сад, где все говорят по-английски, в таком возрасте закладываются основы общения в социуме. Конечно, это становится частью их жизни и влияет на взгляды, образ жизни», — приводит слова Анны Кастеровой «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшей телеведущей родители должны передавать своим детям любовь к исторической родине даже заграницей и помнить о своих корнях.

Ранее супруга нападающего рассказала, где хочет вырастить своего сына — в России или в Америке.

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