Жена Малкина видит своего сына русским, а не американцем
- © Jeanine Leech
- globallookpress.com
«Вижу своего сына русским. Мы с Женей оба патриоты и очень любим Россию. Дома поддерживаем традиции, хотим, чтобы Никита знал историю своего народа, гордился своим происхождением», — приводит слова Анны Кастеровой «Спорт-Экспресс».
В то же время бывшая телеведущая признала, что в Штатах более благоприятный климат, более качественные продукты и больше возможностей для развития сына.
Ранее сообщалось, что передача Малкина не спасла «Питтсбург» от домашнего поражения «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.