Жена Малкина видит своего сына русским, а не американцем

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Супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина рассказала, где хочет вырастить своего сына — в России или в Америке.
Жена Малкина видит своего сына русским, а не американцем
  • © Jeanine Leech
  • globallookpress.com

«Вижу своего сына русским. Мы с Женей оба патриоты и очень любим Россию. Дома поддерживаем традиции, хотим, чтобы Никита знал историю своего народа, гордился своим происхождением», — приводит слова Анны Кастеровой «Спорт-Экспресс».

В то же время бывшая телеведущая признала, что в Штатах более благоприятный климат, более качественные продукты и больше возможностей для развития сына.

Ранее сообщалось, что передача Малкина не спасла «Питтсбург» от домашнего поражения «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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