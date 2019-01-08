Жена Малкина видит своего сына русским, а не американцем

Супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина рассказала, где хочет вырастить своего сына — в России или в Америке.

«Вижу своего сына русским. Мы с Женей оба патриоты и очень любим Россию. Дома поддерживаем традиции, хотим, чтобы Никита знал историю своего народа, гордился своим происхождением», — приводит слова Анны Кастеровой «Спорт-Экспресс».

В то же время бывшая телеведущая признала, что в Штатах более благоприятный климат, более качественные продукты и больше возможностей для развития сына.

Ранее сообщалось, что передача Малкина не спасла «Питтсбург» от домашнего поражения «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.