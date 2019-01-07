Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Чикаго» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Чикаго».
В составе победителей голами отметились Алекс Дебринкэт (17-я минута), Крис Куниц (27), Данкан Кит (37), Дилан Строум (42) и Джонатан Тэйвз (60).
У «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист (3), Джейк Гюнцель (5) и Дерик Брассар (30).
В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативной передачей отметился россиянин Евгений Малкин.
Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак выставлен на драфт отказов.