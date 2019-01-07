Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Чикаго» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» на своём льду уступил «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Чикаго» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Чикаго».

В составе победителей голами отметились Алекс Дебринкэт (17-я минута), Крис Куниц (27), Данкан Кит (37), Дилан Строум (42) и Джонатан Тэйвз (60).

У «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист (3), Джейк Гюнцель (5) и Дерик Брассар (30). 

В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативной передачей отметился россиянин Евгений Малкин.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак выставлен на драфт отказов.

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