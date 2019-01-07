«Реал» объявил о трансфере полузащитника молодёжной сборной Испании Диаса из «Манчестер Сити»

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Испанский футбольный клуб «Реал» подписал контракт с 19-летним полузащитником молодёжной сборной Испании Брахимом Диасом.
«Реал» объявил о трансфере полузащитника молодёжной сборной Испании Диаса из «Манчестер Сити»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт мадридского коллектива.

Соглашение с футболистом, начинавшим профессиональную карьеру в составе английского «Манчестер Сити», рассчитано до лета 2025 года. За права на Диаса действующий чемпион Англии, по неофициальной информации, получил €17 млн, но сделка между клубами предусматривает возможность увеличения данной суммы ещё на €7 млн в виде различных бонусов.

В сезоне-2018/19 полузащитник принял участие в четырёх официальных матчах «Манчестер Сити» в различных турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Реал» подаст жалобу на судейство в проигранном матче чемпионата Испании по футболу с «Сосьедадом».

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