СМИ: «Реал» подаст жалобу на судейство в проигранном матче чемпионата Испании с «Сосьедадом»

Руководство испанского футбольного клуба «Реал» намерено подать жалобу на судейство в матче 18-го тура чемпионата страны с «Реалом Сосьедад», в котором подопечные Сантьяго Солари потерпели поражение со счётом 0:2.

Об этом сообщает издание Marca.

В руководстве «Реала» считают, что бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой приняла несколько ошибочных решений, которые оказали непосредственное влияние на результат поединка. В частности, в клубе уверены, что судьи должны были назначить пенальти в ворота «Сосьедада» за фол голкипера Херонимо Рулли на нападающем Винисиусе Жуниоре.

После поражения от «Сосьедада» «Реал» опустился на пятую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата и отстаёт от лидирующей в ней «Барселоны» уже на десять очков.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Сосьедаду» в матче чемпионата Испании по футболу.