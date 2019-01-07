СМИ: «Реал» подаст жалобу на судейство в проигранном матче чемпионата Испании с «Сосьедадом»
- Reuters
Об этом сообщает издание Marca.
В руководстве «Реала» считают, что бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой приняла несколько ошибочных решений, которые оказали непосредственное влияние на результат поединка. В частности, в клубе уверены, что судьи должны были назначить пенальти в ворота «Сосьедада» за фол голкипера Херонимо Рулли на нападающем Винисиусе Жуниоре.
После поражения от «Сосьедада» «Реал» опустился на пятую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата и отстаёт от лидирующей в ней «Барселоны» уже на десять очков.
Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Сосьедаду» в матче чемпионата Испании по футболу.