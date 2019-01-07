СМИ: «Реал» подаст жалобу на судейство в проигранном матче чемпионата Испании с «Сосьедадом»

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Руководство испанского футбольного клуба «Реал» намерено подать жалобу на судейство в матче 18-го тура чемпионата страны с «Реалом Сосьедад», в котором подопечные Сантьяго Солари потерпели поражение со счётом 0:2.
СМИ: «Реал» подаст жалобу на судейство в проигранном матче чемпионата Испании с «Сосьедадом»
  • Reuters

Об этом сообщает издание Marca.

В руководстве «Реала» считают, что бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой приняла несколько ошибочных решений, которые оказали непосредственное влияние на результат поединка. В частности, в клубе уверены, что судьи должны были назначить пенальти в ворота «Сосьедада» за фол голкипера Херонимо Рулли на нападающем Винисиусе Жуниоре.

После поражения от «Сосьедада» «Реал» опустился на пятую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата и отстаёт от лидирующей в ней «Барселоны» уже на десять очков.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Сосьедаду» в матче чемпионата Испании по футболу.

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