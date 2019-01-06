«Реал» потерпел поражение от «Сосьедада» в 18-м туре Примеры

Мадридский «Реал» проиграл клубу «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 3-й минуте с пенальти отличился Виллиан Жозе, а на 83-й минуте Рубен Пардо установил окончательный счёт матча.

На 61-й минуте в составе хозяев был удалён Лукас Васкес.

Таким образом, «Реал» расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 30 очков. «Сосьедад» набрал 22 балла и поднялся на 11-е место.

Ранее «Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в 18-м туре Примеры.