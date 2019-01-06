«Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в 18-м туре Примеры

«Севилья» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в матче 18-го тура испанской Примеры.

Противостояние второй и третьей команд чемпионата Испании закончилось со счётом 1:1.

На 37-й минуте мяч забил форвард хозяев Виссам Бен-Йеддер, а на 45-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн восстановил равенство в игре.

Таким образом, «Атлетико» продолжает располагаться на второй позиции в турнирной таблице с 35 очками, а «Севилья» — на третьей, имея в активе 33 балла.

Ранее «Валенсия» с Денисом Черышевым в составе уступила «Алавесу» в 18-м туре Примеры.