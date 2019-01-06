«Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в 18-м туре Примеры

Короткая ссылка
«Севилья» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в матче 18-го тура испанской Примеры.
«Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в 18-м туре Примеры
  • Reuters

Противостояние второй и третьей команд чемпионата Испании закончилось со счётом 1:1.

На 37-й минуте мяч забил форвард хозяев Виссам Бен-Йеддер, а на 45-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн восстановил равенство в игре.

Таким образом, «Атлетико» продолжает располагаться на второй позиции в турнирной таблице с 35 очками, а «Севилья» — на третьей, имея в активе 33 балла.

Ранее «Валенсия» с Денисом Черышевым в составе уступила «Алавесу» в 18-м туре Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить