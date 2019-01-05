«Валенсия» с Черышевым в составе уступила «Алавесу» в 18-м туре Примеры

Короткая ссылка
«Валенсия» на выезде потерпела поражение от «Алавеса» в матче 18-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым в составе уступила «Алавесу» в 18-м туре Примеры
  • © Jose Miguel Fernandez
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Витории, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Алавеса» отличились Борха Гонсалес и Томас Пина. У гостей единственный мяч забил Даниэль Парехо.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Алавес» заработал 31 очко и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата Испании. «Валенсия» располагается на 11-й строчке с 22 очками.

Ранее дубль Касорлы помог «Вильярреалу» сыграть вничью с «Реалом» в матче Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить