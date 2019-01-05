«Валенсия» с Черышевым в составе уступила «Алавесу» в 18-м туре Примеры

«Валенсия» на выезде потерпела поражение от «Алавеса» в матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Витории, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Алавеса» отличились Борха Гонсалес и Томас Пина. У гостей единственный мяч забил Даниэль Парехо.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Алавес» заработал 31 очко и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата Испании. «Валенсия» располагается на 11-й строчке с 22 очками.

Ранее дубль Касорлы помог «Вильярреалу» сыграть вничью с «Реалом» в матче Примеры.