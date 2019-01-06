Шарапова рассказала, как хочет провести теннисный сезон 2019 года

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Российская теннисистка Мария Шарапова выразила надежду, что ей удастся провести новый сезон без серьёзных травм.
Шарапова рассказала, как хочет провести теннисный сезон 2019 года
  • ©Xinhua
  • globallookpress.com

«В прошлом году меня преследовали травмы, из-за которых я пропустила много соревнований. Я сыграла только 11 турниров — этого недостаточно. Надеюсь, что мне удастся провести более длинный сезон, чтобы соревноваться как можно больше», — приводит слова Шараповой Tennis World USA

В сентябре 2018 года Шарапова досрочно завершила сезон из-за болей в плече.

Ранее стало известно, что Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге, несмотря на травму.

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