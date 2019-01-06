Шарапова рассказала, как хочет провести теннисный сезон 2019 года

Российская теннисистка Мария Шарапова выразила надежду, что ей удастся провести новый сезон без серьёзных травм.

«В прошлом году меня преследовали травмы, из-за которых я пропустила много соревнований. Я сыграла только 11 турниров — этого недостаточно. Надеюсь, что мне удастся провести более длинный сезон, чтобы соревноваться как можно больше», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

В сентябре 2018 года Шарапова досрочно завершила сезон из-за болей в плече.

Ранее стало известно, что Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге, несмотря на травму.