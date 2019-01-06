Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге, несмотря на травму
- Reuters
«Мы находимся на связи с командой Марии, знаем, что в её ближайших планах принять участие в Australian Open и нашем турнире, эти планы не менялись. Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру», — приводит слова Медведева ТАСС.
Шарапова получила повреждения на турнире в китайском Шэньчжэне и не смогла продолжить борьбу в четвертьфинальном матче с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.
Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 28 января по 3 февраля.
Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва проиграла Элисон Риске в полуфинале турнира в Шэньчжэне.