Президент ФССР: у нас пока нет результатов обследования Демченко

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт высказалась о состоянии Виктории Демченко, которая была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее.

«У нас пока нет результатов обследования Виктории», — цитирует Гарт ТАСС.

По её словам, со спортсменкой находится врач национальной команды.

«Очень надеемся, что с ней будет всё в порядке», — сказала глава федерации.

Во время своей первой попытки Демченко перевернулась и дважды ударилась головой, после чего была госпитализирована.

На данный момент Демченко занимает 19-е место в общем зачёте КМ, имея в своём активе 11 очков.

Ранее отец саночницы Демченко рассказал о состоянии дочери после ЧП.