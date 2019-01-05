Президент ФССР: у нас пока нет результатов обследования Демченко
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«У нас пока нет результатов обследования Виктории», — цитирует Гарт ТАСС.
По её словам, со спортсменкой находится врач национальной команды.
«Очень надеемся, что с ней будет всё в порядке», — сказала глава федерации.
Во время своей первой попытки Демченко перевернулась и дважды ударилась головой, после чего была госпитализирована.
На данный момент Демченко занимает 19-е место в общем зачёте КМ, имея в своём активе 11 очков.
Ранее отец саночницы Демченко рассказал о состоянии дочери после ЧП.