Отец саночницы Демченко рассказал о состоянии дочери после ЧП

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Альберт Демченко, отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко, которая была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее, заявил, что его дочь находится в сознании.

«Викторию погрузили в санитарную машину и повезли на обследование в клинику. Она находится в сознании», — цитирует отца спортсменки ТАСС.

При этом он отметил, что выводы о состоянии здоровья его дочери можно будет сделать только после обследования.

В настоящее время Демченко занимает 19-е место в общем зачёте КМ, имея в своём активе 11 очков.

Ранее сообщалось, что россиянку госпитализировали после падения на этапе КМ по санному спорту.

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