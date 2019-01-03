Роналду заявил, что мечтает завоевать много трофеев с «Ювентусом»

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал получение награды Globe Soccer Awards в номинации «Лучший футболист 2018 года».

«Для меня является честью получение этой награды. Хотел бы поблагодарить за это мою семью, девушку, сына, друзей, Жорже Мендеша и всех причастных», — приводит слова Роналду Football Italia.

Он отметил, что 2018 год был для него непростым, но ему в итоге удалось завоевать много трофеев, в том числе выиграть Лигу чемпионов.

«В новом году мечтаю завоевать много трофеев вместе с «Ювентусом». Я из тех, кому нравятся новые вызовы. Хочу выигрывать в футболе как можно больше», — добавил португалец.

Ранее стало известно, что Роналду был признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.

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