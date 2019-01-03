Роналду заявил, что мечтает завоевать много трофеев с «Ювентусом»
«Для меня является честью получение этой награды. Хотел бы поблагодарить за это мою семью, девушку, сына, друзей, Жорже Мендеша и всех причастных», — приводит слова Роналду Football Italia.
Он отметил, что 2018 год был для него непростым, но ему в итоге удалось завоевать много трофеев, в том числе выиграть Лигу чемпионов.
«В новом году мечтаю завоевать много трофеев вместе с «Ювентусом». Я из тех, кому нравятся новые вызовы. Хочу выигрывать в футболе как можно больше», — добавил португалец.
Ранее стало известно, что Роналду был признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.