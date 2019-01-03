Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards, учреждённой Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA).
Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards
  • © Alberto Lingria
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Лучшей командой года стал мадридский «Атлетико», а лучшим тренером — наставник сборной Франции Дидье Дешам. Награду как лучший агент получил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду. 

Наградами за выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены бывший форвард сборной Бразилии Роналдо, а также хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди. Среди тренеров аналогичную награду получил Фабио Капелло.

Ранее сообщалось, что Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram.

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