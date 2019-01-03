Малкин заявил, что понимает решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал решение своего соотечественника, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не ехать на Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я понимаю Овечкина: он сыграл длинный прошлый сезон, да и в этом году прошло уже много игр. Расписание не самое лёгкое, бывает за месяц 15—16 игр, и все через день. Люди устают, поэтому лишний выходной не помешает», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».

Он высказал мнение, что если НХЛ отменит дисквалификацию за пропуск Матча звёзд, то многие игроки начнут отказываться от него.

«Последние десять лет ездят практически одни и те же игроки. Конечно, первые два-три раза интересно. Понятно, что лига хочет заработать, привлечь зрителей. Организаторы делают новые эстафеты, какие-то трюки придумывают, но всё равно это не слишком интересно для игроков», — добавил россиянин.

2 января стало известно, что Овечкин пропустит Матч всех звёзд НХЛ. За это он был дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата лиги.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтона» поддержал решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд.