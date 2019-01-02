Главный тренер «Вашингтона» поддержал решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд
«У него нет травмы, но можно ли сказать, что он полностью здоров? Это его решение, и мы его полностью поддерживаем. Он провёл на площадке много времени, работал на износ. Данный перерыв позволит ему получить необходимый отдых. Овечкин знает своё тело лучше. Я ожидаю, что он вернётся более сильным, чем когда-либо», — передаёт слова специалиста The Washington Post.
Ранее Александр Овечкин объяснил своё решение не играть в Матче звёзд НХЛ.