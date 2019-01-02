Главный тренер «Вашингтона» поддержал решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд

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Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поддержал решение форварда команды Александра Овечкина пропустить Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У него нет травмы, но можно ли сказать, что он полностью здоров? Это его решение, и мы его полностью поддерживаем. Он провёл на площадке много времени, работал на износ. Данный перерыв позволит ему получить необходимый отдых. Овечкин знает своё тело лучше. Я ожидаю, что он вернётся более сильным, чем когда-либо», — передаёт слова специалиста The Washington Post.

Ранее Александр Овечкин объяснил своё решение не играть в Матче звёзд НХЛ.

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