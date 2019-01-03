Сульшер признался, что не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» в конце сезона
- Reuters
«Конечно, я не хочу уходить из МЮ. В команде прекрасная атмосфера и замечательные игроки. Я буду от игры к игре делать свою работу, пока не покину команду», — приводит слова специалиста The Telegraph.
19 декабря 2018 года Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера МЮ. Его соглашение с клубом рассчитано до завершения сезона-2018/19.
Ранее Сульшер признался, что испытывает странные ощущения, находясь в МЮ в роли сэра Алекса Фергюсона.