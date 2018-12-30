Сульшер признался, что испытывает странные ощущения, находясь в МЮ в роли Фергюсона

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от работы в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я наслаждаюсь каждым моментом в этой команде. Со вторника по четверг, когда я впервые встретился с игроками, меня посещали мысли: «Надо добиться результата как можно быстрее», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Он отметил, что был крайне взволнован, поскольку до этого лично был знаком лишь с несколькими игроками.

«Немного странно быть в роли сэра Алекса. Раньше я шёл по коридору, стучал в его дверь, а он сидел в кресле тренера. Теперь в нём сижу я. Но для меня Фергюсон навсегда останется тем, кем был. Он мой наставник, у которого я всегда могу попросить совета», — добавил 45-летний специалист.

Сульшер в качестве игрока выступал за МЮ с 1996 по 2007 год, он является рекордсменом команды и АПЛ в целом по числу мячей, забитых после выхода на замену: 28 голов после 150 появлений на поле в целом, 17 из которых — в матчах чемпионата Англии.

19 декабря Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера МЮ.

Ранее сообщалось, что Фергюсон вернётся в «Манчестер Юнайтед», чтобы консультировать Сульшера.