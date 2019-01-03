Утунен выразил уверенность, что сборная Финляндии выиграет МЧМ-2019

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Защитник сборной Финляндии Тони Утунен прокомментировал победу над Канадой в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Утунен выразил уверенность, что сборная Финляндии выиграет МЧМ-2019
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«Сначала подумал, что мы вышли два в одного, но потом увидел другого канадского игрока — Аарне Талвитие. Он отпасовал мне, мой сосед по комнате, возможно, между нами есть химия», — приводит слова спортсмена TSN.

Он также отметил, что победная шайба в ворота сборной Канады стала его первым голом за год. 

«Думаю, что мы победим Швейцарию и выиграем золото», — сказал Утунен.

Встреча с Канадой завершилась со счётом 2:1 в пользу финнов (ОТ).

В полуфинале Финляндия сыграет со Швейцарией.

Ранее хоккеист молодёжной сборной Финляндии заявил, что даже канадцы просили его победить Канаду.

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