Утунен выразил уверенность, что сборная Финляндии выиграет МЧМ-2019
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«Сначала подумал, что мы вышли два в одного, но потом увидел другого канадского игрока — Аарне Талвитие. Он отпасовал мне, мой сосед по комнате, возможно, между нами есть химия», — приводит слова спортсмена TSN.
Он также отметил, что победная шайба в ворота сборной Канады стала его первым голом за год.
«Думаю, что мы победим Швейцарию и выиграем золото», — сказал Утунен.
Встреча с Канадой завершилась со счётом 2:1 в пользу финнов (ОТ).
В полуфинале Финляндия сыграет со Швейцарией.
Ранее хоккеист молодёжной сборной Финляндии заявил, что даже канадцы просили его победить Канаду.