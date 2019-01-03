Хоккеист молодёжной сборной Финляндии заявил, что даже канадцы просили его победить Канаду

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Эли Толванен прокомментировал победу над Канадой в матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира.

«У Канады хорошая команда, но мы тоже можем бороться на протяжении всей игры. Мы не предоставили им много шансов. Это была огромная победа для нас. Никто не верил, что мы можем выиграть, а мы вышли и показали, что мы уверены в себе, продемонстрировали, что можем достойно бороться и способны забрасывать шайбу в ворота», — цитирует форварда Sport24.

По его мнению, финны действовали лучше хозяев турнира. Он также отметил, что Финляндия нанесла больше бросков по воротам. Толванен добавил, что трибуны сильно завели его, а его команда смогла показать уровень финского хоккея.

«Несколько друзей из клуба написали мне сообщения, чтобы я победил канадцев. Им не понравилось выпендривание Комтуа в последней игре с Россией. Некоторые из моих друзей вообще из Канады, так что я удивился, получив от них такие сообщения», — сказал Толванен.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу финнов (ОТ).

Ранее определились обе пары полуфиналистов МЧМ-2019 по хоккею.