Журналист TSN назвал правильным решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ

Обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не ехать на Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Умное решение. Он уже немало показал интересного в матчах всех звёзд, внёс свою лепту. Он заслужил право на это», — написал Лебрюн в своём Twitter.

Звёздный уикенд, который пройдет в конце января в Сан-Хосе, мог стать для Овечкина восьмым в карьере.

Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицирует Александра Овечкина на одну игру за пропуск Матча всех звёзд.