Журналист TSN назвал правильным решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ

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Обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не ехать на Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Умное решение. Он уже немало показал интересного в матчах всех звёзд, внёс свою лепту. Он заслужил право на это», — написал Лебрюн в своём Twitter.

Звёздный уикенд, который пройдет в конце января в Сан-Хосе, мог стать для Овечкина восьмым в карьере.

Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицирует Александра Овечкина на одну игру за пропуск Матча всех звёзд.

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