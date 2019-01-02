Журналист TSN назвал правильным решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ
«Умное решение. Он уже немало показал интересного в матчах всех звёзд, внёс свою лепту. Он заслужил право на это», — написал Лебрюн в своём Twitter.
Звёздный уикенд, который пройдет в конце января в Сан-Хосе, мог стать для Овечкина восьмым в карьере.
Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицирует Александра Овечкина на одну игру за пропуск Матча всех звёзд.
Smart. He’s paid his dues at all star. He’s earned the right to do this. https://t.co/vYE1N6Etjs— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 2 января 2019 г.