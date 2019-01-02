Кучеров признан первой звездой декабря в НХЛ
- © Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом информирует официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги в Twitter.
Your Three Stars of the Month:— NHL (@NHL) 2 января 2019 г.
⭐ @86Kucherov: 9-21—30 in 14 GP
⭐⭐ @johngaudreau03: 11-15—26 in 14 GP
⭐⭐⭐ @cmcdavid97: 8-16—24 in 13 GP pic.twitter.com/eQf6WLOD19
Второй звездой последнего месяца 2018 года стал форвард «Калгари» Джонни Годро. В его активе 26 (11+15) баллов в 14 встречах. Третьей звездой признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 24 (8+16) очка в 13 матчах.
Ранее сообщалось, что пять российских вратарей вошли в топ-100 в истории НХЛ.