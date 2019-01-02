Кучеров признан первой звездой декабря в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 30 очков по системе «гол + пас» в 14 играх регулярного сезона.
Кучеров признан первой звездой декабря в НХЛ
  • © Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги в Twitter.

Второй звездой последнего месяца 2018 года стал форвард «Калгари» Джонни Годро. В его активе 26 (11+15) баллов в 14 встречах. Третьей звездой признан нападающий  «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 24 (8+16) очка в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что пять российских вратарей вошли в топ-100 в истории НХЛ.

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