Пять российских вратарей вошли в топ-100 в истории НХЛ

Пятеро россиян вошли в топ-100 вратарей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лучшим из россиян стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который расположился на 46-м месте. Наряду с ним в сотню лучших попали Евгений Набоков (1999—2009, 2011—2015, 56-е место), Николай Хабибулин (1994—2014, 58-е) и Илья Брызгалов (2001—2015, 92-е). Ещё одним россиянином в топ-100 стал вратарь «Колорадо» Семён Варламов, который занял 95-ю строчку.

На первом месте рейтинга — канадский вратарь Терри Савчук. Выступавший за «Спартак» чех Доминик Гашек стал пятым.

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