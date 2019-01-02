Пять российских вратарей вошли в топ-100 в истории НХЛ

Короткая ссылка
Пятеро россиян вошли в топ-100 вратарей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News.
Пять российских вратарей вошли в топ-100 в истории НХЛ
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лучшим из россиян стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который расположился на 46-м месте. Наряду с ним в сотню лучших попали Евгений Набоков (1999—2009, 2011—2015, 56-е место), Николай Хабибулин (1994—2014, 58-е) и Илья Брызгалов (2001—2015, 92-е). Ещё одним россиянином в топ-100 стал вратарь «Колорадо» Семён Варламов, который занял 95-ю строчку.

На первом месте рейтинга — канадский вратарь Терри Савчук. Выступавший за «Спартак» чех Доминик Гашек стал пятым.

Ранее Давид Пастрняк заявил, что не пытался скопировать жест Евгения Кузнецова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить