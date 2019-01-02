Пастрняк заявил, что не пытался скопировать жест Кузнецова
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Видео празднования гола можно посмотреть в Twitter «Бостона».
«Я не пытался повторить празднование Кузнецова. Это был давний жест Леброна Джеймса. Я уже делал подобное на баскетбольной разминке и хотел повторить на льду, но это оказалось сложно. Это всё исключительно для веселья», — отреагировал хоккеист.
Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Чикаго» в рамках «Зимней классики» НХЛ.
Fly, @pastrnak96, fly.#WinterClassic☘️ | #NHLBruinspic.twitter.com/SihpAkcyc0— Boston Bruins (@NHLBruins) 1 января 2019 г.