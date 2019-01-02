Пастрняк заявил, что не пытался скопировать жест Кузнецова

Короткая ссылка
Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк опроверг мнение защитника Здено Хары, что он хотел скопировать «птичку» Евгения Кузнецова, отмечая гол в матче «Зимней классики — 2019» с «Чикаго Блэкхоукс».
Пастрняк заявил, что не пытался скопировать жест Кузнецова
  • Reuters

Видео празднования гола можно посмотреть в Twitter «Бостона».

«Я не пытался повторить празднование Кузнецова. Это был давний жест Леброна Джеймса. Я уже делал подобное на баскетбольной разминке и хотел повторить на льду, но это оказалось сложно. Это всё исключительно для веселья», — отреагировал хоккеист.

Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Чикаго» в рамках «Зимней классики» НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить