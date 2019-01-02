Пастрняк заявил, что не пытался скопировать жест Кузнецова

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк опроверг мнение защитника Здено Хары, что он хотел скопировать «птичку» Евгения Кузнецова, отмечая гол в матче «Зимней классики — 2019» с «Чикаго Блэкхоукс».

Видео празднования гола можно посмотреть в Twitter «Бостона».

«Я не пытался повторить празднование Кузнецова. Это был давний жест Леброна Джеймса. Я уже делал подобное на баскетбольной разминке и хотел повторить на льду, но это оказалось сложно. Это всё исключительно для веселья», — отреагировал хоккеист.

Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Чикаго» в рамках «Зимней классики» НХЛ.