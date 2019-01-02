«Бостон» обыграл «Чикаго» в рамках «Зимней классики» НХЛ
Матч, проходивший на «Нотр Дам Стэдиум» в городе Саут-Бенд, завершился со счётом 4:2 в пользу «Бостона».
В составе победителей шайбы забросили Дэвид Пастрняк, Патрис Бержерон, Шон Курали и Брэд Маршан. У «Чикаго» отличились Брендан Перлини и Доминик Кахун.
Лучшим игроком «Зимней классики — 2019» был признан нападающий «Брюинз» Дэвид Пастрняк.
Этот матч стал вторым по посещаемости в истории НХЛ. Игру посетили 76 126 зрителей.
Ранее матч СКА — ЦСКА установил рекорды посещаемости КХЛ и европейского клубного хоккея.