«Бостон» обыграл «Чикаго» в рамках «Зимней классики» НХЛ

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В матче «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграл «Чикаго Блэкхоукс».

Матч, проходивший на «Нотр Дам Стэдиум» в городе Саут-Бенд, завершился со счётом 4:2 в пользу «Бостона».

В составе победителей шайбы забросили Дэвид Пастрняк, Патрис Бержерон, Шон Курали и Брэд Маршан. У «Чикаго» отличились Брендан Перлини и Доминик Кахун.

Лучшим игроком «Зимней классики — 2019» был признан нападающий «Брюинз» Дэвид Пастрняк.

Этот матч стал вторым по посещаемости в истории НХЛ. Игру посетили 76 126 зрителей.

Ранее матч СКА — ЦСКА установил рекорды посещаемости КХЛ и европейского клубного хоккея.

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