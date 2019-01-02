Защитник «Спартака» Жиго рассказал о восстановлении после травмы

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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своём восстановлении после травмы крестообразных связок колена.
Защитник «Спартака» Жиго рассказал о восстановлении после травмы
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«При такой травме восстановление — это длительный и непростой процесс. Но важно, что всё идёт по плану. Чувствую, что постепенно прихожу в норму. В Москву прилечу 7 января со всей командой. Хочу как можно скорее вернуться на поле! Также хочу поздравить болельщиков «Спартака» с Новым годом. Спасибо за поддержку, которую я постоянно ощущаю», — передаёт слова защитника официальный сайт красно-белых.

Ранее Олег Романцев назвал условие, при котором «Спартак» добьётся успеха весной.

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