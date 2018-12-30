Романцев назвал условие, при котором «Спартак» добьётся успеха весной
- РИА Новости
«Несмотря на то что атакующий футбол — это очень действенно и зрелищно, нужно несколько месяцев, чтобы его поставить. Очень большая надежда на сборы. Физподготовку никто не отменял, но если объединить её с игрой в стенки и забегания, то мы добьёмся результата. Против этого нет обороны», — приводит слова специалиста пресс-служба красно-белых.
Ранее СМИ назвали условие, при котором «Севилья» готова продать Квинси Промеса.