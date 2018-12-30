Романцев назвал условие, при котором «Спартак» добьётся успеха весной

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые добьются успеха во второй половине нынешнего сезона, если смогут заиграть в атакующем стиле.

«Несмотря на то что атакующий футбол — это очень действенно и зрелищно, нужно несколько месяцев, чтобы его поставить. Очень большая надежда на сборы. Физподготовку никто не отменял, но если объединить её с игрой в стенки и забегания, то мы добьёмся результата. Против этого нет обороны», — приводит слова специалиста пресс-служба красно-белых.

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