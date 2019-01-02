Каменский поделился мнением о шансах сборной России на золото МЧМ-2019

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о шансах сборной России на золотые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года в Канаде.

«Я думаю, что всё ещё впереди. В полной мере это покажет стадия плей-офф, которая стартует лишь сейчас. Тем не менее важность группового этапа также не стоит умалять. Каждая команда играла на победу, никто не поддавался, а верх одерживали россияне. Подобные игры всегда вселяют в спортсменов уверенность», — заявил Каменский в интервью RT.

Ранее канадские журналисты рассказали о шоке после поражения от России в матче МЧМ.