Каменский поделился мнением о шансах сборной России на золото МЧМ-2019

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о шансах сборной России на золотые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года в Канаде.
Каменский поделился мнением о шансах сборной России на золото МЧМ-2019
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«Я думаю, что всё ещё впереди. В полной мере это покажет стадия плей-офф, которая стартует лишь сейчас. Тем не менее важность группового этапа также не стоит умалять. Каждая команда играла на победу, никто не поддавался, а верх одерживали россияне. Подобные игры всегда вселяют в спортсменов уверенность», — заявил Каменский в интервью RT.

Ранее канадские журналисты рассказали о шоке после поражения от России в матче МЧМ.

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