Канадские журналисты рассказали о шоке после поражения от России в матче МЧМ

Спортивный канал TSN отмечает, что матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой (2:1) стал шоком для игроков канадской сборной.

«Канада — Россия. Две мировые хоккейные супердержавы, столкнувшиеся на канадской земле с многолетней историей ненависти, готовы написать следующую главу. Напряжение было высоко, эмоции зашкаливали, в результате — под сводами ледовой арены в Ванкувере прозвучал российский гимн», — написал канадский журналист в своей статье.

Также автор статьи назвал игру вратаря россиян Петра Кочеткова «сенсационной». Голкипер отразил 30 бросков из 31.

«Вся ночь была шоком для сборной Канады — от эмоций, количества зрителей и величественности арены до мощи соперника», — добавил журналист.

Тренер сборной Канады Тим Хантер отметил, что они «не уничтожены» после этого поражения.

«Мы должны усвоить этот бесплатный урок, мы не уничтожены», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019.