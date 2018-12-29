Клебо выиграл спринт свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», Большунов — шестой
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Норвежец продемонстрировал результат 2 минуты 17,99 секунды.
Второе место занял Ришар Жюве из Франции (+0,34), а третье — его соотечественник Люка Шанава (+0,39).
Россиянин Александр Большунов занял шестое место (+3,17).
«Тур де Ски» будет проходить с 29 декабря 2018-го по 6 января 2019 года в Швейцарии, Германии и Италии.
Ранее Нильссон победила в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски».