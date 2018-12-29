Клебо выиграл спринт свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», Большунов — шестой

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Клебо выиграл спринт свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», Большунов — шестой
  • ©FREDRIK VARFJELL/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Норвежец продемонстрировал результат 2 минуты 17,99 секунды.

Второе место занял Ришар Жюве из Франции (+0,34), а третье — его соотечественник Люка Шанава (+0,39).

Россиянин Александр Большунов занял шестое место (+3,17).

«Тур де Ски» будет проходить с 29 декабря 2018-го по 6 января 2019 года в Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее Нильссон победила в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски».

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