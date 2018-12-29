Нильссон победила в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», Белорукова — четвёртая
- Reuters
Представительница Швеции продемонстрировала результат 2.36,26.
Второе место заняла её соотечественница Ида Ингемарсдоттер (+3,00). Замкнула тройку сильнейших американка Джессика Диггинс (+3,07).
Россиянка Юлия Белорукова заняла четвёртое место (+3,16).
«Тур де Ски» будет проходить с 29 декабря 2018-го по 6 января 2019 года в Швейцарии, Германии и Италии.
Ранее сообщалось, что лыжник Бессмертных включён в состав сборной России на «Тур де Ски».