Нильссон победила в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», Белорукова — четвёртая

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Шведская лыжница Стина Нильссон выиграла спринт свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски».
Нильссон победила в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», Белорукова — четвёртая
  • Reuters

Представительница Швеции продемонстрировала результат 2.36,26.

Второе место заняла её соотечественница Ида Ингемарсдоттер (+3,00). Замкнула тройку сильнейших американка Джессика Диггинс (+3,07).

Россиянка Юлия Белорукова заняла четвёртое место (+3,16).

«Тур де Ски» будет проходить с 29 декабря 2018-го по 6 января 2019 года в Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее сообщалось, что лыжник Бессмертных включён в состав сборной России на «Тур де Ски».

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