Гвардиола уверен, что Лопетеги получит шанс доказать свою ценность после увольнения из «Реала»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об увольнении своего соотечественника Хулена Лопетеги с поста наставника мадридского «Реала».

«Я позвоню ему в ближайшие дни. Я очень расстроен, но я знаю, что такое футбол. Я сочувствую Хулену, ведь это мой друг, удивительный человек», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Он отметил, что ни один тренер не застрахован от подобной участи в таких командах, как «Реал» и «Барселона».

«Но в футболе, как и в жизни, бывает новый шанс. И Хулен его получит, в другом месте он докажет свою ценность. Конечно, я желаю ему всего наилучшего», — добавил специалист.

Лопетеги возглавил «Реал» 15 июня, со скандалом покинув пост главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. 29 октября он был уволен с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов команды. После десяти туров Примеры «Реал» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что KBVB не будет препятствовать уходу Роберто Мартинеса из сборной Бельгии в «Реал».