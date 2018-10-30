СМИ: KBVB не будет препятствовать уходу Мартинеса из сборной Бельгии в «Реал»

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) не будет препятствовать уходу испанского специалиста Роберто Мартинеса из сборной Бельгии по футболу в мадридский «Реал».

Как сообщает Cadena Ser, федерация готова отпустить специалиста в «Реал» и не станет препятствовать его уходу, но он сможет покинуть национальную команду только после предстоящих матчей с Исландией и Швейцарией в рамках группового этапа Лиги наций.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда впервые в своей истории стала бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года в России. До сборной Бельгии 45-летний специалист возглавлял такие английские клубы, как «Суонси Сити», «Уиган Атлетик» и «Эвертон».

Ранее «Реал» официально объявил о расторжении контракта с Хуленом Лопетеги.