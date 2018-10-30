Акинфеев рассказал, как долго он планирует продолжать карьеру в ЦСКА

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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как долго он планирует продолжать карьеру в клубе.
Акинфеев рассказал, как долго он планирует продолжать карьеру в ЦСКА
  • РИА Новости

«С коленом нормально всё. Есть профилактические процедуры, к которым я привык. Ещё помучаю всех своей игрой. Я уже сказал, что до 40 лет, а может, до 42», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Футбол России».

Он также объяснил, почему продлил контракт с клубом только до 2022 года.

«Меня конкретно спросили: «Сколько хочешь?» Я наглеть не стал. Подумал, что до 36 надо точно поиграть на высочайшем уровне, а там видно будет. Я же и по состоянию здоровья смотрю. Если будет позволять здоровье, то можно, образно, и на 10 лет контракт продлить», — добавил 32-летний голкипер.

В августе Акинфеев продлил контракт с армейцами до конца сезона-2021/22. Он является воспитанником ЦСКА и дебютировал за основную команду в 2003 году.

Ранее Акинфеев рассказал, что вынудило его завершить выступления за сборную России по футболу.

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