Акинфеев рассказал, что вынудило его завершить карьеру в сборной

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о причинах, побудивших его завершить карьеру в сборной России по футболу.

«Думал о завершении выступлений за сборную России после чемпионата мира, но не конкретно, что ставлю точку с финальным свистком. Мысль была одна — сыграть достойный турнир, чтобы страна порадовалась. Финальную точку поставило обследование: мы основательно говорили с доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Футбол России».

Он отметил, что не сожалеет о завершении карьеры в национальной команде.

«Ни о чём нельзя жалеть. Я играл в сборной 15 лет, они были хорошими и плохими, но это срок. Для меня важно, что такую долгую карьеру я провёл в сборной», — добавил голкипер.

Вратарь ЦСКА дебютировал в сборной России в 2004 году, провёл 110 матчей. В его послужном списке — полуфинал чемпионата Европы 2008 года и 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Осенью текущего года 32-летний голкипер принял решение прекратить международную карьеру.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.