Врач «Динамо» рассказал подробности о спасении пассажирки самолёта

Врач по функциональной диагностике московского футбольного клуба «Динамо» Михаил Малышев в беседе с ФАН рассказал подробности о спасении пассажирки самолёта, следовавшего рейсом Грозный — Москва.

«Возвращались после матча в Москву. Летели регулярным рейсом. Самолёт уже набирал высоту под определённым углом. Поступило от пассажиров сообщение, что плохо стало женщине — потеряла сознание в кресле», — заявил Малышев.

По его словам, стало понятно, что нужно оказать помощь — обеспечить доступ воздуха, дать холодную воду, также стюардессы оперативно принесли нашатырь.

«Всю дорогу за ней следили. При снижении она снова потеряла сознание, причём состояние было хуже — начались судороги. Это было гораздо опаснее», — отметил врач.

Он добавил, что на всякий случай были подготовлены медикаменты, которые в итоге не потребовались.

После посадки прибыли сотрудники скорой помощи и госпитализировали пассажирку.

«Нельзя точно сказать, что с ней случилось: мы ведь не знаем её историю болезни, есть ли у неё хронические заболевания, было ли подобное впервые. Понятно, что в самолётах редко теряют сознание. Выяснилось, что она впервые летела. Так что это могло быть и от страха, и от перепада давления», — добавил Малышев.

Ранее сообщалось, что первую помощь пассажирке оказали помимо Малышева Александр Ярдошвили и Александр Родионов.