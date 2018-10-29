Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолёта

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Медики футбольного клуба «Динамо» своевременно оказали первую помощь одной из пассажирок рейса Грозный — Москва.
Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолёта
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Женщина потеряла сознание во время перелёта, а после у неё произошёл судорожный приступ, сообщает официальный Twitter бело-голубых. 

Врачи столичной команды Александр Ярдошвили, Александр Родионов и Михаил Малышев оказали пассажирке первую помощь. Сейчас здоровью пассажирки ничего не угрожает. 

Ранее Российский футбольный союз обязал «Динамо» выплатить задолженность Ташаеву. 

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