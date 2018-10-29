Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолёта

Медики футбольного клуба «Динамо» своевременно оказали первую помощь одной из пассажирок рейса Грозный — Москва.

Женщина потеряла сознание во время перелёта, а после у неё произошёл судорожный приступ, сообщает официальный Twitter бело-голубых.

Врачи столичной команды Александр Ярдошвили, Александр Родионов и Михаил Малышев оказали пассажирке первую помощь. Сейчас здоровью пассажирки ничего не угрожает.

Ранее Российский футбольный союз обязал «Динамо» выплатить задолженность Ташаеву.