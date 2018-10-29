Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолёта
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- РИА Новости
Женщина потеряла сознание во время перелёта, а после у неё произошёл судорожный приступ, сообщает официальный Twitter бело-голубых.
Врачи столичной команды Александр Ярдошвили, Александр Родионов и Михаил Малышев оказали пассажирке первую помощь. Сейчас здоровью пассажирки ничего не угрожает.
Ранее Российский футбольный союз обязал «Динамо» выплатить задолженность Ташаеву.
Во время перелёта #Динамо рейсом @aeroflot Грозный-Москва одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и чётким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает pic.twitter.com/NpWQQChvWo— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 29 октября 2018 г.