Романцев отреагировал на критику болельщиков за слова о Каррере
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- РИА Новости
«Хотел бы поблагодарить тех, кто откликнулся на мой комментарий по поводу ухода Карреры. Спасибо болельщикам. Я их тоже люблю. И спасибо болельщикам за то, что они есть», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».
Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и помог команде завоевать первый за 16 лет чемпионский титул в РПЛ, а также выиграть первый в истории команды Суперкубок России.
Ранее Романцев назвал назначение Карреры главным тренером «Спартака» ошибкой.