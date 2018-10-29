Романцев отреагировал на критику болельщиков за слова о Каррере

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил болельщикам красно-белых, которые критиковали его за слова об итальянском специалисте Массимо Каррере, недавно уволенном с поста наставника команды.

«Хотел бы поблагодарить тех, кто откликнулся на мой комментарий по поводу ухода Карреры. Спасибо болельщикам. Я их тоже люблю. И спасибо болельщикам за то, что они есть», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и помог команде завоевать первый за 16 лет чемпионский титул в РПЛ, а также выиграть первый в истории команды Суперкубок России.

Ранее Романцев назвал назначение Карреры главным тренером «Спартака» ошибкой.