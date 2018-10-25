Романцев назвал назначение Карреры главным тренером «Спартака» ошибкой

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает ошибкой назначение на пост наставника красно-белых итальянца Массимо Карреры.
Романцев назвал назначение Карреры главным тренером «Спартака» ошибкой
  • РИА Новости

«Прежде считал и сейчас считаю: назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота — заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону. Ведь то, как «Спартак» провёл весь чемпионат, подтвердило, что он сделал это на самом высоком уровне», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его мнению, главная заслуга итальянца в том сезоне состояла в том, что он ничего не испортил.

«За это я его уважаю. У врачей есть такая профессиональная поговорка: главное, не навредить. И это тот самый случай», — сказал Романцев.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Каррера назвал причины своего увольнения из «Спартака».

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