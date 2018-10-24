Каррера назвал причины своего увольнения из «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о причинах увольнения с поста наставника красно-белых.

«С моей точки зрения, это отсутствие результата. Ты не можешь всё время вспоминать одну победу. Случившееся связано исключительно с поражениями. Я могу отвечать только за результаты своей команды. В прошлом году мы могли победить в Кубке, занять второе место в чемпионате. Но того, что случилось сейчас, не произошло. Видимо, в клубе нынешние результаты посчитали недостаточными», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Он также заявил, что намерен вернуться в Россию.

«Мой дом в Бергамо, но это не прощание с Россией. Я с удовольствием сюда вернусь. Единственное, чего мне не хватало, — итальянская еда. Поэтому не могу сказать, что я сильно скучал по Италии. Я всем советую приехать в Россию и в Москву», — добавил специалист.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Каррера выразил мнение, что исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Рауль Рианчо может стать новым любимчиком фанатов команды.