Экс-наставник «Спартака» Каррера: Рианчо может стать новым любимчиком фанатов красно-белых

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что может пожелать новому наставнику команды Раулю Рианчо.

«Хочу пожелать ему ни пуха ни пера. Больше мне нечего ему сказать», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос, готов ли Рианчо стать новым любимчиком болельщиков красно-белых.

«Нас любят за результат, а не за внешность. За другое тренера любить не стоит. Поэтому Рианчо вполне может стать любимчиком фанатов», — заключил Каррера.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Каррера рассказал о худшем и лучшем матчах «Спартака» под его руководством.